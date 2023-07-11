Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865’te yaptırılan Çepni Mahallesi’ndeki tarihi han, uzun dönem “Anadolu Oteli” olarak kullanıldı. Bin metrekare alana inşa edilen iki katlı han, bitişiğindeki 35 odalı otel kısmıyla 1914 yılında çıkan yangında büyük hasar gördü. Yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan yapı, mülk sahipleri tarafından market ve depo olarak kullanıldı. Çorum Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi ve kültürel değerlerin yaşatıldığı bir mekan haline gelen tarihi han, gastronomi merkezine dönüştü. Çorum Belediyesi tarafından han içerisinde hizmete açılan restoranda kentin lezzetleriyle ülkede ve dünyada tanınırlığının artırılması, gastronomi turizminden de pay alması hedefleniyor.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un dünyanın en güzel mutfaklarından birisine sahip olduğunu belirterek, kentin gastronomi turizminden hak ettiği payı almasını istediklerini söyledi. Veli Paşa Hanı’nı bilenlerin şu an nerden nereye gelindiğini çok iyi göreceklerini belirten Başkan Aşgın, “Veli Paşa Hanı, maalesef tarihi dokusundan çok uzak, tarihi yapısından uzaktı. Veli Paşa Han, cumhuriyet döneminin hemen öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Abdülhamid Han döneminde yapılan sivil mimaride eşi benzeri olmayan bir han. Han terk edilmişti. Ecdat yadigarı unutulmuş bir müesseseyi bu şehrin ruhunu, özünü tekrar ayağa kaldırmayı nasip eden Allah’a şükürler olsun” dedi.

Gastronomi turizmine dikkat çeken Başkan Aşgın, “Ünlü şef Ömür Akkor’un ifadesiyle dünyanın en iyi mutfağı Çorum’da ise Çorum gastronomi turizminden hak ettiği payı almalı. Bu tesisleşme ile olur. Yöresel mutfaklarınız olursa, yerli gastronomimizi gelen misafirlere yansıtan ortamlar oluşturursak olur. Bunun için Çorum Belediyesi olarak öncü olmamız gerekiyordu. Bunu gerçekleştirdik. Sloganımız Çorum için aşkla. Eğer yaptığımız eserlerde kalbiniz kıpırdıyorsa, maneviyatınız yükseliyorsa, huzurla geliyorsanız biz o çorbaya sadece tuzu değil aşkımızı katmışız. Burası da böyle oldu. Çok hoşumuza gitti. Dışardan gelen misafirler ve hemşehrilerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımız bir eseri hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından restoranın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve davetliler katıldı. İHA