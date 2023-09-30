Yapay zekaya sorulan ve alınan cevaplar son günlerde gündem oluyor. Yapılan son araştırmada ise yapay zekâya Türkiye’nin 81 ilinin rakipleri soruldu. Sorulan sorunun cevapları ise viral oldu. İşte cevaplar:

Yapay zekaya Türkiye’de bulanan şehirlerin rakip illeri soruldu. Soruların içinde yer alan Çorum’un rakip şehri ise Sivas oldu.

ÇORUM HİÇBİR ŞEHRE RAKİP OLMADI

Rakibi Sivas olan Çorum’a hiçbir şehrin rakip olarak gösterilmemesi ise ayrı bir merak uyandırdı.

DİĞER ŞEHİRLERİN RAKİPLERİ

Yapay zekaya göre; Yozgat’ın rakibi Sivas, Kırşehir’in rakibi Aksaray, Sivas’ın rakibi Kayseri, Tokat’ın rakibi Sivas, Amasya’nın rakibi Tokat, Kırıkkale’nin rakibi Ankara, Nevşehir’in rakibi Kayseri, Kayseri’nin rakibi Eskişehir olarak belirlendi.

ÇORUM’UN TARİHİ

Boğazkale kazıları ve çevredeki mağaralar, Çorum'un ve çevresinin binlerce yıl öncesine dayanan eski bir yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Bu topraklarda birçok medeniyet izleri bulunmaktadır.

M.Ö. 4000-5000 yıllarına ait kalıntılar, Boğazkale ve çevresinde yapılan kazılarda bulunmuştur. M.Ö. 1700 yıllarında kurulan Hitit Devleti, bu bölgede etkili olmuş ve tarihi miras bırakmıştır.

Frigler Devleti, Hititlerin ardından bölgeye hükmetmiş ve M.Ö. 676 yılına kadar Çorum'a önemli izler bırakmıştır. Ardından Kimmerler, Asurlular ve Medler gibi farklı medeniyetler bu topraklara hükmetmiştir.

M.Ö. 332 yılında İskender, Anadolu'yu fethetmiş ve bölgeye egemen olmuştur. İskender'in ölümünün ardından Galatlar, Çorum ve çevresine yerleşmiş ve Roma İmparatorluğu'na bağlanmıştır.

1071 yılında Malazgirt Muharebesi ile Türklere açılan Anadolu kapıları sonucunda Bizans hâkimiyeti son bulmuş, ardından Dânişmend Ahmed Gâzi tarafından Çorum fethedilmiştir. Bu dönemde Çorum'un tarihi başlamıştır.

Osmanlı döneminde Çorum, 1308 yılında Osmanlı topraklarına katılmış ve sonraki dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Osmanlılar döneminde birçok önemli eser bu bölgede inşa edilmiştir.

Çorum, tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmış ve zengin bir kültürel mirasa sahip olmuştur. Bu topraklar, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmektedir. (Melike Aslı Arslan)