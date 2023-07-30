Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen lavanta bahçesi kısa sürede vatandaşların gözde uğrak mekânlarından biri haline geldi. Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklama da mevsim şartları nedeniyle 31 Temmuz Pazartesi günü hasat yapılacağı belirtilerek fotoğraf tutkunlarının hafta sonu lavanta bahçesini ziyaret edebileceği bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, açıldığı günden beri binlerce misafirini ağırlayan bahçede lavantaların yanı sıra tıbbi aromatik bitki üretimi ve çocukların toprakla buluştuğu mini bir de hobi bahçesi bulunduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla oluşturduğumuz bahçemiz açıldığı ilk günden beri ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Mevsimsel şartlar nedeniyle pazartesi günü lavanta çiçeklerinin hasadını yapacağız. Hemşehrilerimiz hafta sonu bol bol fotoğraf çekinebilirler” dedi. İHA