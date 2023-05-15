Çorum Belediyesi’nin “Sıfır atık” projesi kapsamında hayata geçirdiği projeler ve çevreci yaklaşımı, toplumda çevreye olan duyarlılığı artırıyor.Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Zero Waste Schools Projesi kapsamında ilimize gelen misafir öğrencilerle birlikte çevre konusunda farkındalığı artırmaya yönelik etkinlikler yaptılar.Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen Zero Waste Schools projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrenci ve öğretmenler, Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Çomar Barajı etrafında temizlik çalışması yaptı.

Çalışmanın ardından öğrenci ve öğretmenler, Çorum Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ni ziyaret etti. Burada teknik personelden atık yönetimi çalışmaları hakkında bilgi alan öğrenciler, yanlarında getirdikleri elektronik atıkları da teslim ederek geri dönüşüm sürecine katkıda bulundu.

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, sadece kendi okullarında değil, diğer okullarda da atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. İGF