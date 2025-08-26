Talihsiz olay, Kale Mahallesi Milönü 4. Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa zamanda büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine fazla sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Kısa zamanda büyüyen yangın, yanındaki evlere de sıçradı.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma yaptı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülen yangında 4'ü metruk 5 evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.