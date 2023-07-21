Çorum'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Gemet köyünde yaşayan Habeş Kaya’nın vücuduna tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Kaya, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya’nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi. İHA