Çorum'da bir şahıs, eski patronunu silahla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, sokak üzerindeki oto yıkamacıya gelen eski çalışan S.K. ile iş yeri sahibi M.F.A. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.K., M.F.A.’ya pompalı tüfekle ateş açtı. M.F.A. bacağından yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.