Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan yaklaşık 30 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlanan cipin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Murat Demirci idaresindeki 16 AFN 657 plakalı cip, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek Mevkisi'nde yoldan çıkarak, yol kenarındaki yaklaşık 30 metre aşağıdaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü ile Kamile B. ve Tülay B, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Vatandaşların da yardımıyla dere yatağından ambulansa taşınan 3 yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Murat Demirci, burada müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamile B. ve Tülay B. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.