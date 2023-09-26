Türkiye'nin yerel yönetim haritası önemli bir değişikliğe tanıklık ediyor. AK Parti'nin yeni yerel yönetim çalışmaları kapsamında, 51 ilin daha büyükşehir belediye statüsüne yükseltilmesi planlanıyor. Bu kapsamlı dönüşümün içinde, Çorum'un da büyükşehir olacağı müjdesi yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre, bu değişiklikle birlikte vatandaşlar, hem büyükşehir belediye başkanlığı için hem de kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oy kullanabilecekler. Bu, yerel yönetimlerin daha katılımcı bir yapıya dönüşmesine olanak tanırken, Çorum'un da büyükşehir belediye statüsüne kavuşacak iller arasında yer aldığı belirtiliyor. (Haber Merkezi)