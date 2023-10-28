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Çorum polisi, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde il merkezinde “şok” denetim gerçekleştirdi.

Çok sayıda polisin görev aldığı şok sokak denetiminde polis ekipleri kafeler, araçlar ve caddelerde denetim gerçekleştirdi. Kadeş Meydanı’nda yapılan şok uygulamada toplam 324 şahıs kontrol edilirken, 1 işletmeye ruhsatsız olduğu için tutanak tutuldu, 1 adet tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Fen Lisesi Caddesi’nde yapılan uygulamada ise 19 araç ve 40 şahıs sorgulanırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.