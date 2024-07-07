5 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen gezi çerçevesinde Aydıncık Haceş Müzesi, Pelitli Göl ve Kazankaya Kanyonu ziyaret edildi.

SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Şimdi Hareket Zamanı” sloganıyla düzenlenen spor etkinlikleri ile gençleri sağlıklı yaşama teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi. Ayrıca etkinlikler kapsamında Yozgat’ın ilçelerine geziler düzenleyerek ilin güzellerini gençlere tanıtmayı amaçladıklarını bildirdi.

Etkinlik kapsamında Kazankaya Kanyonu’nda yaptıkları temizlik ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını bildiren Başkan Halil Uğuz, buraya sahip çıkılması gerektiği ve turizme kazandırılmasının önemine değindi.

“ŞİMDİ HAREKET ZAMANI”

Gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için spor etkinliklerine önem verdiklerini söyleyen Uğuz, “Fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaz boyunca ‘Şimdi Hareket Zamanı’ sloganıyla spor etkinliklerine başladık! Gençlerin daha sağlıklı bir yaşam ve spor yapmaları için çeşitli etkinlikler ve spor kursları düzenliyoruz. Eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret ederek doğa yürüyüşleri düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

“YOZGAT'I KEŞFEDİYORUZ”

Düzenledikleri etkinliklerle ayrıca Yozgat’ı gençlere tanıtmayı hedeflediklerini belirten Uğuz, “Her fırsatta Yozgat’ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam ediyoruz. İlimizin mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya adaydır. SORGED olarak, Yozgat'ın farklı mekanlarında spor aktiviteleri düzenlerken, mevcut turizm potansiyeli olan ilimizi gençlerimize tanıtıyoruz. Gençlerle birlikte Haceş Müzesini ziyaret ettik. Burada gençlerle iklim değişikliği üzerine 2 saatlik bir çalıştay yaptıktan sonra gençlerin bizzat kendi elleriyle hazırlayıp pişirdiği Yozgat'ın geleneksel yemeği desti kebabını yedik. Haceş Müzesi sonrasında Pelitli Göletini ziyaret ederek gölet çevresinde kısa bir yürüyüş yapıp, doğanın keyfini çıkardık” diye konuştu.

“KAZANKAYA KANYONU’NU TEMİZ TUTALIM”

Turizme kazandırılmayı bekleyen Kazankaya Kanyonu’nun temiz tutulması gerektiğinin altını çizen Uğuz, “Lütfen Kazankaya Kanyonuna sahip çıkalım ve temiz tutalım. Kazankaya Kanyonuna her gittiğimizde o muhteşem doğasının çöplerle kirlenmiş olduğunu görmekteyiz. Her gittiğimizde temizleyerek temiz bırakıyoruz fakat bir sonraki gittiğimizde tekrar kirlenmiş şekilde görüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza Kazankaya Kanyonunu temiz tutmasını ve çöplerini çöp kutusuna atmalarını istiyoruz. Son olarak turizme kazandırılmasını bekleyen temiz havasıyla, muhteşem görsel manzarasıyla Kazankaya Kanyonu’nda doğa yürüyüşü yaptık. Gençlerle birlikte 1 saatlik doğa yürüyüşünden sonrasında gençler kanyonun buz gibi suyuna girerek gönüllerince eğlendiler” ifadelerini kullandı.