Çorum’un Alaca ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Çorum-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde olan G.A. (40) yönetimindeki 61 K 1078 plakalı tır Zile Kavşağı’nda Recep Ekşi yönetimindeki 06 REU 16 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Recep Ekşi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ekşi’nin cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.