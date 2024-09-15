Deplasmanda oynanan maçta temsilcimiz Yozgat Bozokspor, güçlü rakibi Çorluspor’a 2-0 yenildi.

MAÇTAN ANLAR

Çorluspor’un ilk golünü 15’inci dakikada Hüseyin Ayan atarken ikinci golü ise 57’nci dakikada Sinan Kurumuş attı.

Bozokspor’un oyuncuları Emirhan Ünal 32’nci dakikada, İhsan Furkan Deniz ise 79’uncu dakikada sarı kart gördü.

Bozokspor 61’inci dakikada değişikliğe giderek Furkan Şahin’in yerine Mehmet Mustafa Çolak’ı oyuna dahil etti.

Bozospor 69’uncu dakikada Aygün Duman yerine İhsan Furkan Deniz’i, 69’uncu dakikada ise Emirhan Ünal’ın yerine Metin Esmer’i oyuna aldı.

Çorluspor 65’inci dakikada Caner Doğan’ın yerine Erdem Onur Beytaş’ı, 73’üncü dakikada Bahadır Taşdelen yerine Mahsun Çapkan’ı, 85’inci dakikada Sinan Kurumuş’un yerine Yasin Tosun’u dahil etti.

Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Mehmet Akif Önal, Artun Kütükçü, Sedat Yahşi, Emirhan Ünal, Atalay Yıldırım, Burak Osman Gençal, Aygün Duman, Mehmet Eren Torun, Ümit Can Tokcu, Alihan Gümüş, Furkan Şahin.

Çorluspor’un ilk 11’i şu şekilde: Cenk Gönen, Muharrem Doğan, Mehmet Albayrak, Hüseyin Ayan, Taygun Vurgun, Emirhan Kayar, Volkan Uluğ, Caner Doğan, Bahadır Taşdelen, Alperen Doğan, Sinan Kurumuş.