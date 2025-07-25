Özel araçla yapılan bir yolculukta bu mesafe, ortalama 8 ila 9 saat sürüyor. Trafik durumu ve yol şartlarına bağlı olarak bu süre değişkenlik gösterebiliyor.

Güzergah Bilgileri

Yolculuk genellikle Çorlu – İstanbul – Ankara – Yozgat güzergâhı üzerinden gerçekleştiriliyor. Özellikle TEM otoyolu ve Anadolu Otoyolu kullanıldığında yolculuk daha konforlu ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.

Toplu taşıma seçenekleri arasında doğrudan otobüs seferleri sınırlı olsa da, İstanbul üzerinden aktarmalı yolculuklarla Yozgat’a ulaşmak mümkün. Yolculuk süresi otobüsle yaklaşık 11-12 saat civarında oluyor.