Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çevre kirliliğini önlerken ekonomiye katkı sağlayıp, kentimizi güzelleştiriyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’ndaki çöplerden yıllık 46 milyon Kw elektrik üretiliyor. Üretilen elektriğin bir bölümü ise 3 bin metrekare alana sahip çiçek serasının ısıtılmasında kullanılıyor. Çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle ısıtılan serada açıldığı günden bu yana 2 milyon 300 bin adet çiçek fidesi üretildi. Samsun’u süsleyen rengarenk çiçekler ayrıca Ordu, Çorum, Sinop, Amasya ve Tokat olmak üzere bölge illerine de gönderiliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çevre ile ilgili yapılan her çalışmaya ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, “Seramız atıklardan elde edilen gazla üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılıyor. Bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçildiği gibi ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Burada ürettiğimiz çiçeklerle kentimiz güzelleşiyor. 3 bin metrekare alan üzerine kurulu serada açıldığı günden bu yana 2 milyon 300 bin adet çiçek üretildi. ‘Atıklarımız Çiçeğe Dönüşüyor’ projesiyle de Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ödül aldığımızı da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma bizim çok önem verdiğimiz projelerden birisi” şeklinde konuştu.