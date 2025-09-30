Samsun’da çöp yüklü bir tır, virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazanın ardından çöpler yola ve refüje savruldu, çevrede kötü koku oluştu.
Kaza, İlkadım ilçesi Ankara Bulvarı üzeri otogar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 EES 106 plakalı çöp yüklü tır, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, dorsede bulunan çöpler yola ve refüje dağıldı.
Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve temizlik ekipleri sevk edildi. Çevreye yayılan çöpler nedeniyle kötü koku oluştu. Ekipler, yol güvenliğini sağladıktan sonra temizlik çalışmasına başladı.
Kaynak: İHA