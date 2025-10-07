Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Atiye Kabaklı evinin karşısındaki bahçesinden evine gitmek istediği esnada E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesine ait 20 PK 294 plakalı kamyon üzerinden geçti.
Kamyonun arkasındaki personel, Atiye Kabaklı’yı yerde hareketsiz halde görünce şoföre bilgi verdi.
Belediye personelinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Atiye Kabaklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü E.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kaza, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.