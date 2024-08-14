AK Parti, 23. kuruluş yıl dönümünü büyük bir etkinlikle kutladı ve bu özel günün anlamını artıran önemli bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen programda, partiye yeni isimlerin katıldığı açıklandı. Bu isimler arasında Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen de yer aldı.

CÖMERT ÖZEN KİMDİR?

Cömert Özen, 1978 yılında Adana’nın Feke ilçesine bağlı Hıdıruşağı köyünde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Feke'de tamamlayan Özen, yükseköğrenimini Halkla İlişkiler bölümünde sürdürdü. Spor, sanat ve eğitimi teşvik eden Özen, bu alanlarda aktif bir şekilde yer aldı ve sosyal yaşantısına bu unsurları dahil etti.

Eğitim hayatının ardından iş yaşamına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan Özen, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve vakıflarda da görev aldı. Memleketi Feke ile sürekli bağını koruyan Özen, büyükşehirde kazandığı deneyim ve birikimlerle memleketine katkıda bulundu. Feke’de birçok projede öncülük eden Özen, sade yaşamı ve etkili iletişimi ile çevresinde saygın ve sevilen bir isim haline geldi.

Kent yönetimi ve küresel şehirler konusunda yoğun çalışmalar yürüten Özen, bu alanda çeşitli eğitimler aldı ve seminerler düzenledi. Tüm bilgi birikimini Feke’deki projelere aktaran Özen, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde Feke Belediye Başkanlığı’na seçildi.

SİYASİ KARİYER VE PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ

Cömert Özen, yenilikçi vizyonu ve etkili çalışmaları ile dikkat çekerken, 2024 itibarıyla siyasi kariyerinde bir değişiklik yaşadı. Daha önce Yeniden Refah Partisi'nde görev yapan Özen, şimdi AK Parti'ye katıldı ve bu değişiklik, parti içindeki dinamikler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde, Feke halkının oyları ile Feke Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Cömert Özen evli ve 2 çocuk babasıdır.

Cömert Özen, Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçmiştir.