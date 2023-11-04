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“Colgate İsrail malı mı? Colgate Türk malı mı? Colgate hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Colgate-Palmolive, Amerika merkezli bir çok uluslu bir şirkettir ve dünya genelinde birçok ülkede ürünlerini satmaktadır. Colgate ürünleri, diş macunları, diş fırçaları, ağız bakım ürünleri ve temizlik ürünleri gibi çeşitli kategorilerde bulunmaktadır. Şirketin merkezi New York, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Dolayısıyla Colgate, Amerika menşeli bir markadır ve İsrail ile özel bir bağlantısı yoktur. Boykot gibi düşünceler, tüketici tercihlerine bağlı olarak değişebilir, ancak Colgate dünya genelinde yaygın bir marka olarak bilinir ve sağlık ve temizlik ürünleri kategorisindeki ürünleri popülerdir.