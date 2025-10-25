Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Malkara–Hayrabolu kara yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan restoranda dehşet verici bir saldırı gerçekleşti. Akşam saat 19.00 sularında Gürgen Bayırı mevkisindeki tesiste yaşanan silahlı saldırıda, İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak’ın oğlu Rıdvan Çolak yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır yaralandı.

Kanlar İçinde Yere Yığıldılar

Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak’ın oğlu Rıdvan Çolak ve restoran sahibinin oğlu H.Y., yemek yedikleri esnada kimliği belirlenen S.C., mekana girdi. S.C., elindeki tabancayı hızla çekerek oturdukları masaya doğru kurşun yağdırdı. Mermilerin hedefi olan Rıdvan Çolak ile H.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çolak Kurtarılamadı

Ağır yaralanan Rıdvan Çolak, derhal Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, Rıdvan Çolak’ı kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı ancak tüm müdahalelere rağmen genç adam yaşamını yitirdi. Diğer yaralı H.Y. ise, daha kapsamlı tedavi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi burada sürüyor.

Katil Zanlısı Firar Etti

Saldırıyı gerçekleştiren S.C., eyleminin ardından hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, olayın nedenini ve detaylarını aydınlatmak amacıyla soruşturmayı titizlikle ve çok yönlü sürdürüyor.

Teşkilatta Büyük Yas

Rıdvan Çolak'ın ani ölüm haberi, hem Malkara hem de Tekirdağ'daki İYİ Parti teşkilatlarında derin üzüntüye neden oldu. Acı haberi alan parti yöneticileri ve Çolak ailesinin yakınları, hastaneye akın etti. Polis, olayın tüm yönleriyle ilgili incelemesini sürdürüyor.