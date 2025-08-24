İngiltere’nin en büyük kahve zinciri Costa Coffee, sahibi Coca-Cola tarafından satılabilir. Amerikan içecek devi, Britanya’daki kahve zincirini portföyünden çıkarmak için indirimli bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Coca-Cola, 2019’da Whitbread’den Premier Inn’in sahibi olduğu Costa’yı 3,9 milyar (5.2 milyar dolar) pounda satın almıştı. Ancak zincirin performansı beklentilerin altında kaldı. 2024 yılı boyunca kahve satışları her çeyrekte gerilerken, Coca-Cola Costa’yı yıllık sonuçlarında “zayıf performans gösteren” bir marka olarak değerlendirdi.

Alıcılarla Görüşülüyor

Sky News’in haberine göre, satış görüşmeleriyle ilgilenen “küçük sayıda” adayla temas kuruldu. Marka için olası fiyatın yalnızca 2 milyar pound (2.7 milyar dolar) olabileceği belirtiliyor. Coca-Cola, Lazard yatırım bankasını Costa için alıcı ilgisini değerlendirmek ve olası seçenekleri araştırmak üzere görevlendirdi. Costa, faaliyetlerini 50 ülkede sürdürüyor.

Vazgeçme İhtimali Var

Görüşmelere sonbahar başında teklifler gelmesi bekleniyor. Ancak kaynaklar, Coca-Cola’nın satıştan vazgeçme ihtimalinin de bulunduğunu aktarıyor.

Coca-Cola, hızla büyüyen kahve pazarına girmek için Costa’yı satın aldı; ABD devinin o dönemde kahve sektöründe varlığı yoktu. Şirket, o dönemde İngiltere’de 2.400, yurt dışında 1.400, ayrıca 8.000 Costa Express self-servis makinesi bulunan zinciri cazip buldu.

Ancak Covid-19 pandemisi, artan gıda ve içecek fiyatları ile İngiltere’de kahve talebindeki düşüş zincirde kapanmalara yol açtı. Şu anda Costa’nın İngiltere ve İrlanda’da 2.700, yurt dışında 1.300 mağazası bulunuyor. 12.000 self-servis makinesi işin en karlı kısmını oluşturuyor.

Yatırımcı Baskısı

Costa, 1971’de İtalyan kardeşler Sergio ve Bruno Costa tarafından kuruldu. Whitbread, 1995’te 19 mağazaya sahipken Costa’yı kardeşlerden 19 milyon pounda satın aldı. 2018’de ABD’li yatırımcılar Elliott Advisors ve Sachem Head, Whitbread üzerinde Costa’yı ayrı bir şirket olarak satması için baskı kurdu.

Coca-Cola’nın Kayıpları Ve Mali Zorluklar

Satın alma sırasında Coca-Cola CEO’su James Quincey “büyük değer yaratma fırsatları”ndan söz etmişti. Ancak şirket, Costa mağazalarından 23 milyon (31.1 milyar dolar) pound zarar etti. Kahve çekirdeği fiyatlarının Aralık ayında 50 yılın en yüksek seviyesine çıkması, satışları olumsuz etkiledi.