Poliklinik girişlerinde açılan standı Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ziyaret etti.

Lenfödem hastaları dikkat! Lenfödem hastaları dikkat!

Çok ilaç değil bilinçli ilaç’ 2

Ziyarette Başhekim Kozan, “Hekimler reçete etmedikçe kendi kendine, ya da başkalarının önerisiyle ilaç kullanılmamalıdır. Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler uygunsuz ve gereksiz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İlaçlar sadece hekimin reçete ettiği durumlarda, eczacının danışmanlığında doğru zamanda ve doğru dozda kullanılmalıdır” dedi.

Çok ilaç değil bilinçli ilaç’ 3

Gün boyu süren bilgilendirmelerde hasta ve hasta yakınlarına broşürlerle akılcı ilaç ve antibiyotiklerin özellikleri anlatıldı.

Çok ilaç değil bilinçli ilaç’ 1

Kaynak: Haber Merkezi