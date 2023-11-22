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Poliklinik girişlerinde açılan standı Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ziyaret etti.

Ziyarette Başhekim Kozan, “Hekimler reçete etmedikçe kendi kendine, ya da başkalarının önerisiyle ilaç kullanılmamalıdır. Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler uygunsuz ve gereksiz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İlaçlar sadece hekimin reçete ettiği durumlarda, eczacının danışmanlığında doğru zamanda ve doğru dozda kullanılmalıdır” dedi.

Gün boyu süren bilgilendirmelerde hasta ve hasta yakınlarına broşürlerle akılcı ilaç ve antibiyotiklerin özellikleri anlatıldı.