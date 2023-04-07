1 yıl içerisinde depremde yıkılan bütün konutları yeniden inşa edip hak sahiplerine teslim edeceklerini söyleyen Bakan Bozdağ, hükümetleri döneminde çok eser ve proje üreten adımlar attıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimevi’nde düzenlenen Çocuk Görüşme Merkezleri toplu açılış törenine katıldı. Yaptığı konuşmada depremde yıkılan binaları yeniden inşa ederek hak sahiplerine teslim edeceklerini ifade eden Bakan Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türk kamuoyunu açıkladığı gibi inşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde deprem nedeniyle yıkılan bütün konutları yeniden inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğimiz gibi, iş yerlerini de yeniden inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 1 milyona yakın bağımsız konut, pek çok iş yeri yapılıyor. Bunların toplamını şehir şehir, ilçe ilçe ele aldığımızda adeta yeni şehirler kuruyoruz, yeni kentler oluşturuyoruz. Hem Hatay'ımızda, hem Adıyaman'ımızda, hem Malatya’mızda hem de diğer il ve ilçelerimizde Maraş'ımızda ve ilçelerimizde bunları ayrı ayrı yapıyoruz” dedi.

Bakan Bozdağ, bu konutları şehrin kültür ve medeniyet olarak sahip olduğu tarihi mirasa saygı duyarak yapacaklarını da belirtti.



“BÖLGEDE 5 BİN CİVARINDA GÖNÜLLÜ PERSONEL ÇALIŞTI”

Deprem bölgesinde 5 bin personelin gönüllü olarak adli hizmetlerde çalıştığını belirten Bakan Bozdağ, “Bu deprem sonrasında bölgedeki adli hizmetlerin sürdürülmesinde hiç şüphesiz Adalet Bakanlığı personelimizin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulumuzun da katkılarıyla görev yapan hakim ve savcılarımızın, Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın ve oradaki hekim, uzman, laboratör teknisyenlerimizin her birinin büyük katkısı oldu. 722 cumhuriyet savcımızı bölgeye gönüllü olarak gönderdik. Yine 500 civarında adli tıp uzman hekim laborantını bölgeye gönüllü olarak gönderdik. Zabıt katibi, diğer görev yapan yazı işleri müdürü dahil adli personelimizden de gönderdiklerimizle beraber bölgede 5 bin civarında gönüllü personel çalıştı. Ben bu vesileyle deprem felaketi sonrasında yaşanan, yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak ve oradaki pek çok adli hizmetin aksamadan yürütülmesine katkı vermek için gönüllü olan ve bu gönüllülük esasıyla bölgeye gitmiş olan her bir hakim ve savcımıza, yazı işleri müdürlerimize, zabıt katiplerimize, başsavcılarımıza, adli tıp hekimlerimize, uzmanlarımıza, laboratuvarımıza, teknisyenlerimize velhasılı adını sayamadığım pek çok arkadaşımıza huzurlarınızda şahsım ve Adalet Bakanlığı adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten büyük bir katkı sundular” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, adalet personelinin deprem bölgesinde pek çok gayretin, çabanın öncüsü olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Bir yandan ölüm aynaları ve ölülerin sahiplerine teslimi, diğer yandan kimliklendirme ve eşleştirmelerin yapılması, öbür taraftan delillerin toplanması, toplanmadan hiçbir enkazın kaldırılmaması. Adli soruşturmaların başlatılması ve titizlikle etkin bir şekilde yürütülmesi, öte yandan vatandaşlarımızın mirasçılık dahil pek çok adli süreçlerde ihtiyaç duyduğu iş ve işlemlerin yapılması, yaptırılması konusunda pek çok gayretin, çabanın öncüsü oldular. Orada da pek çok sorunun, bizimle ilgili olmayan başka sorunların da çözümüne arkadaşlarımız tecrübeleriyle, bilgileriyle önemli katkı sundular. Bölgedeki bakanlarımızdan hakim ve savcılarımıza ve adli personelimize kadar orada görev yapan arkadaşlarımızla ilgili hep güzel şeyler duyduk. Onlardan teşekkürler aldık. Ben de onlara buradan ayrıca teşekkür ediyorum.”



“ÇOK ESER VE PROJE ÜRETEN ADIMLAR ATTIK”

Bakan Bozdağ, bugüne kadar proje üreten adımları her zaman attıklarını belirterek, “Değerli arkadaşlar bugün burada bu deprem felaketinin arkasından ilk defa böyle bir toplu açılış töreni yapıyoruz. Esasında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığımızın uhdesinde olan Çocuk Görüşme Merkezleriyle ilgili çalışmalar çok etkin süratli ve verimli bir şekilde devam ediyor. Meral Hanım pek çok yerde açılışlarımız var. Bunları yapalım, getirdi tekliflerini ama yapma imkanımız olmadı. Maalesef hem yaşadığımız deprem hem de diğer çalışmalar nedeniyle fırsat bulamadık. Yaklaşan seçimi de dikkate aldığımızda eğer böyle bir toplu açılış yapmazsak, bunların hiçbirinin açılışını yapma imkanımız da olmayacaktı. Esasında hükümetlerimiz döneminde nice eserin açılışını yapma fırsatımız olmadı. Çünkü çok eser ve proje üreten adımlar attık. İcraatlar ortaya koyduk. Bugün de bu toplu açılışta 80’den fazla yerin resmi açılışını yapmış olacağız” dedi.

Açılış törenine Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya ve bakanlık personeli de katıldı. İHA