Şenler’in hayatı, yaşı ve memleketi hakkında merak edilen detaylar araştırılıyor.

EZGİ ŞENLER’İN HAYATI VE KARİYERİ

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına dans eğitimiyle başlayan Şenler, zamanla oyunculuğa yönelerek bu alanda kariyerini sürdürdü.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde Aslı karakteriyle yaşayan Şenler, sonrasında Nefes Nefese (2018), Canevim (2019), Çatı Katı Aşk (2020) ve Teşkilat (2021–2022) gibi dizilerde başrol üstlendi. Ayrıca 2022 yılında yayınlanan Sen Yaşamaya Bak adlı sinema filminde de rol aldı.

Şenler, 2025 yılında çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile nişanlanarak özel yaşamıyla da gündeme geldi. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Şenler, bu özel anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Şu sıralar dijital platformda yayınlanan Sürgünler adlı dizide başrol oynayan Ezgi Şenler, hem ekran performansıyla hem de özel yaşamındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.