Eroğlu'nun çocukluk yıllarından itibaren biriktirdiği bu geleneksel çanlar, hem merada otlayan küçükbaş hayvanlarının güvenliğini sağlıyor hem de Eroğlu'nun hayatında derin bir anlam taşıyor.

GELENEKSEL BESİCİLİKTEN KOLEKSİYON TUTKUSUNA

Dedesinden devraldığı besicilik mesleğini sürdüren Abdullah Eroğlu, hayvanlarının kontrolünü sağlamak ve kaybolmalarını önlemek amacıyla kullanılan tongurdaklara olan ilgisini, zamanla bir koleksiyon tutkusuna dönüştürdü. Eroğlu, el emeğiyle üretilen bu özel çanları, çocukluk yıllarından beri özenle biriktiriyor. Koleksiyonundaki en eski parça, yaklaşık 70 yıllık bir geçmişe sahip.

Eroğlu’nun koleksiyonunda yer alan 250 tongurdağın her biri, farklı bir ses tonu ve geçmiş hikayesiyle dikkat çekiyor. Bu çanların 50’si şu anda hayvanlarının boynunda asılı bulunurken, geri kalanını evinde büyük bir özenle muhafaza ediyor. Abdullah Eroğlu, tongurdakların bakımına da büyük önem veriyor; her yıl düzenli olarak çanları temizliyor ve yağlıyor.

"HER ÇOBANIN KENDİ TONGURDAK SESİ VARDIR"

Koleksiyonuna olan tutkusunu ifade eden Abdullah Eroğlu, tongurdakların hem bir ihtiyaç hem de bir gelenek olduğunu vurguladı. Eroğlu, "Tongurdaklar, sürü halindeki koyunların bir arada kalmasını sağlar. Her çobanın kendine özgü bir tongurdak sesi vardır ve bu sayede sürüsünü sesinden tanır. Ayrıca, tongurdak takılı koyunlar yırtıcı hayvanlardan korunur, çünkü bu ses onları uzak tutar. Benim koleksiyonumda 250 parça var ve bunların 50’si koyunlarımın boynunda asılı" dedi.

ÇOCUKLUK TUTKUSU MİRAS OLACAK

Tongurdaklara olan ilgisinin çocukluğuna dayandığını belirten Eroğlu, bu koleksiyonu çocuklarına miras bırakmak istediğini söyledi. Eroğlu, "Bu tutku, bende çocukluktan beri var. İlk olarak, 70 yıllık bir tongurdağı çobanımdan aldım; o zamanlar bu çanı almak için üç koyun parası ödemiştim. O günden beri bu tutkum hiç azalmadı. Hala gördüğümde yeni bir tongurdağı sipariş veriyorum. Tongurdakların bakımını her yıl özenle yapıyorum; temizliyor ve yağlıyorum. Bu koleksiyonu çocuklarıma miras bırakmak istiyorum. İnşallah onlar da bu mirasa sahip çıkar ve devam ettirirler" diye konuştu.