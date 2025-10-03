Tesla ve SpaceX'in CEO'su, milyarder Elon Musk’ın çıkışı, ABD'de muhafazakarlar arasında popüler olan sosyal medya hesabı Libs of TikTok’un başlattığı kampanyaya destek vermesiyle gündeme geldi.

Netflix’te yayınlanan “Dead End: Paranormal Park” adlı çocuk dizisindeki LGBTİ+ temalarının çocuklar üzerindeki etkileri konusunda tepki gösteren Musk, takipçilerini Netflix’i boykot etmeye çağırdı.

Dizinin yaratıcısı Hamish Steele’in geçmişte yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesi tepkileri de büyüttü.

Yaşanan tartışmanın ardından Netflix hisseleri iki gün üst üste yüzde 2’ye varan düşüş yaşadı. Musk, X’te yaptığı paylaşımda “Cancel Netflix” ifadesini kullanarak, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” açıklamasında bulundu.

Steele ise Bluesky’de yaptığı ve kısa süre sonra sildiği açıklamada, suçlamaları “iftira” olarak yorumladı.

“Kişisel Davası”

Musk’ın konuyla kişisel bağı da bulunuyor. En büyük kızı Vivian Jenna Wilson, 2022’de cinsiyet geçişini duyurmuş ve resmi olarak ismini değiştirmişti. Musk ise kızının “elit bir Kaliforniya okulunda yayılan 'woke virüsü' tarafından öldürüldüğünü” bildirmişti.

Tesla’da 15 Milyar Dolar Kaybetti

Musk ayrıca, iş dünyasında yaşadığı iniş çıkışlarla da gündeme geliyor. Temmuz ayında Amerika Partisi'nin kuruluşunun ardından 15 milyar dolar kaybeden milyarderin serveti, son olarak Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre serveti 500 milyar dolara ulaşmıştı.