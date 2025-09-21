Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılan oyuncakların piyasadan yasaklanıp toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden sağlık riski taşıdığı belirlenen yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimler sonucunda 3 oyuncağın güvenli olmadığı tespit edildi.

Bakanlık, bu ürünlerden 2’sinin satışını yasaklarken, aynı zamanda piyasadan toplatılmalarına karar verdi. Yetkililer, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Piyasadan toplatılan ürünlerin 2'si dünyada trend olan labubu benzeri peluş oyuncaklar olurken bir diğeri ise "Fruit Slym Böğürtlen" oldu.

Güvensiz ürünlerin listesi, vatandaşların erişimine açık olan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurulmaya devam ediyor.