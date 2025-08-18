Çocukların dikkatsizce oynadığı bir otomobil, el freninin indirilmesiyle kontrolünü kaybederek dereye uçtu. Şans eseri kazada yaralanan gerçekleşmedi.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı’ya bağlı Atatürk Mahallesi Kalender Sokak’ta öğle saatlerinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, park halinde olan 67 AAP 116 plakalı otomobilin içine giren çocuklar, meraklarına yenik düştü. İddialara göre, aracın içinde oynayan çocuklardan biri el frenini indirdi. Frenin boşalmasıyla birlikte araç yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Kısa zaman içerisinde hız kazanan otomobil, sokağın bitiminde bulunan dereye doğru yönelerek büyük bir gürültüyle su yatağına düştü. O anlara tanık olan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine duyurdu.

Yaşanan olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.