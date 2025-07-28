Komşu iki aile arasında çıkan olayda bir kişi göğsünden bıçaklandı, ardından yaralanan şahsın yakınları karşı tarafın evine silahlı saldırı düzenledi. Mahalle adeta savaş alanına döndü.

Olay, akşam saatlerinde Balıkyolu Mahallesi 458. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çocuklar arasında başlayan kavga kısa sürede büyüdü. Tarafların aile büyüklerinin de kavgaya dahil olmasıyla olay kontrolden çıktı.

Kavga sırasında komşu ailelerden biri olan Mehmet H.S., çıkan arbedede göğsünden bıçaklandı. Olayın ardından büyük panik yaşanırken, yaralının yakınları saldırıya misilleme olarak karşı tarafın evine tabancalarla ateş açtı. Kurşunlanan evde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Silah seslerinin mahallede yankılanmasının ardından çevre sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda asayiş ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, bıçakla yaralanan Mehmet H.S.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis Geniş Güvenlik Önlemi Aldı

Polis ekipleri, olayın yaşandığı sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri olası yeni bir çatışmaya karşı bölgede nöbet tutarken, olay yeri inceleme ekipleri de sokakta boş kovan ve delil arama çalışması gerçekleştirdi.

Yaralı Mehmet H.S.’nin sağlık durumunun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bıçaklama ve silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve gözaltına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.