Çanakkale'de komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Çanakkale'de komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Esenler Mahallesi Bahçelievler 10. Etap Kutluay Apartmanı'nda, çocukların kavgası yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay G.Y. ile hastanede görevli sağlık astsubayı C.B. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesinin ardından C.B, G.Y'yi apartmanın girişinde sırtından silahla vurdu. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, uyguladıkları kontrolde G.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli C.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.