Ticaret Bakanlığı tarafınca, güvensiz ürün bilgi sistemine bu sefer çocuklar için risk taşıyan ürün eklendi.

Çocuklar için tehlikeli olduğu tespit edilen beceri geliştirme oyuncaklarından biri yasaklandı

Risk Taşıyor

Çocuklar için denge sağlamada güvenlik oluşturmadığından risk taşıyor.

Piyasan kaldırıma sebebi, ürünün “oyuncağın en dayanıksız olduğu pozisyon), oyuncağın dik durma veya oturma yüzeyi üzerine 50kg±0.5kg’lık yük yüklenince oyuncak devrilmesi sonucunda risk oluşturuyor.

Oyuncak güvenliği yönetmeliği ile ilgili uyumlaştırılmış standartlara dair tebliğ ekinde yer alan ts en 71-1 “oyuncak güvenliği - bölüm 1: mekanik ve fiziksel özellikler” standardının 4.15 ve 4.15.4 maddelerinde belirtilen gerekleri sağlayamaması gereğince piyasadan toplatılma kararı verildi.