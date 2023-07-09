6.Etap TOKİ Konutları için yapılan 24 derslikli ilk/ortaokulu, 24 derslikli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, 16 derslikli Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ile 4 derslikli anaokulu inşatlarında incelemelerde bulunan Yazıcı, “Eğitimin en önemli boyutlarından birisi de yapı boyutudur. Bu bağlamda çocuklarımızın eğitim yuvalarının modernizasyonu hassaten önemlidir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İnşaat Emlak Birimi sorumlusu Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan eşliğinde incelemelerde bulunarak, Yozgat’a ve çocuklara hayırlı olması niyazıyla, emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Alpaslan Demir