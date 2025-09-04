Solaklık Genetik Faktörlerden Etkileniyor

El tercihi doğuştan gelen, genetik ve çevresel etkenlerle şekillenen bir özellik Beynimizin motor komutları veren bölümleri, özellikle de karşı beyin yarımküresiyle çalışan motor korteks, hangi elimizi baskın kullandığımızı belirler. Sağ elini kullananların motor sisteminin genellikle sol beyin yarımküresiyle daha aktif çalışırken, solaklarda bu durumun çoğunlukla tersi olduğunu aktaran Alp, Solaklık genetik faktörlerden de etkilenir.

Solak Bireylerin Evde Olması Çocuğunda Solak Olmasını Sağlıyor

Ailede solak bireylerin bulunması, çocuğun da solak olma ihtimalini artırır. Ancak bu aktarım matematiksel olarak öngörülebilir bir şekilde gerçekleşmez. Genetik yatkınlık kadar, çevresel etkenler ve hatta doğum öncesi gelişim süreci de belirleyicidir. Yani bir çocuk, genetik olarak solaklığa eğilimli olabilir, ancak çevresel baskılar ya da nörogelişimsel faktörler onun sağ el kullanmasını da şekillendirebilir.

Dil İşlevi Daha Esnek Dağılıyor

Solaklarda dil işlevleri daha esnek dağılıyor. Beynimiz vücudun karşı tarafını kontrol ediyor. Dolayısıyla solak bir birey yazı yazarken ya da bir işi sol eliyle yaparken, beyninin sağ yarımküresi daha yoğun çalışır. Fakat işin ilginç yanı şu, solak bireylerin beyin yapısında, özellikle sağ ve sol beyin yarımküreleri arasındaki iletişimi sağlayan korpus kallozum gibi bazı yapılarda daha fazla bağlantı gözlemlenmiştir.