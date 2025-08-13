Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Baver Demir, bu belirtilerin sıkça görülen krup hastalığına işaret edebileceğini belirterek aileleri uyardı.

“Krup, Genellikle 6 Ay İle 6 Yaş Arasındaki Çocuklarda Görülen Viral Bir Solunum Yolu Enfeksiyonudur”

Uzm. Dr. Demir, "Boğazdaki soluk borusunun daralması nedeniyle çocuklar, özellikle geceleri havlama tarzında öksürükle birlikte nefes almakta zorlanabilir. Bu durum acil müdahale gerektirebilir.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler, ani ve havlama şeklinde şiddetli öksürük. Ses kısıklığı, nefes alırken hırıltı. Ateş, huzursuzluk, gece sık uyanma. Nefes darlığı ve dudaklarda morarma" dedi.

Basit Bir Soğuk Algınlığı Olarak Görülmemeli

Uzm. Dr. Demir, "Çocuğunuz gece aniden uyanıyor, havlama öksürüğü varsa ve nefes alırken hırıltı duyuyorsanız; evde nemli hava sağlamak ve çocuğu sakinleştirmek ilk yapılması gerekenlerdir. Ancak, nefes darlığı ve morarma varsa derhal acil servise başvurulmalıdır" diye konuştu.

Dr. Demir ayrıca, tekrarlayan krup vakalarının basit bir soğuk algınlığı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür durumlarda uzman hekim değerlendirmesinin önemini belirtti.