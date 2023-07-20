Dernek Başkanı Pınar Ünal, beraberinde dernek üyeleri ile birlikte Türkiye’nin tarihinde yaşadığı en büyük deprem felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeyi ziyaret etti.

Depremzedelere gıda başta olmak üzere ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunan Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği bölgeye tekrar bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dernek üyeleri son ziyaretlerinde Kur’an Kursun’da eğitim gören öğrencilere Kur’an-ı Kerim dağıttı.

Daha sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Hareket (PÖH) Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in kabrini de ziyaret ederek dua okuyan Dernek Başkanı Ünal, yaşanan büyük deprem felaketinde devlet olarak, millet olarak seferber olunduğunu kendilerinin de sürekli Hassa ve diğer bazı deprem bölgelerinde faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti.

Ünal, “Hassa’da kardeşlik köprüsü kurduk, buradaki vatandaşlarımızla çok güzel dostluklar, kardeşlikler edindik. Sayın Valimiz Ziya Polat’ın bu bölgede koordinatör Vali olarak görev alması, üstün gayret ve çalışma yürütmesi buranın şuan ki noktaya gelmesine büyük katkı sağladı. Bölge halkı gerek Sayın Valimize ve gerekse bizlere Yozgat’ımıza ayrı bir sevgilerinin olduğunu ifade ediyorlar. Tabi bu durum bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah bizlere bir daha böylesi depremler acılar yaşatmasın. Ayrıca 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıldönümündeyiz. Hassa’da olduğumuz için hain darbeciler tarafından şehit edilen PÖH Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in de kabrini ziyaret ederek tüm şehitlerimiz için dualar ettik. Kahraman gazilerimize de şifalar diliyorum.

Allah hepsinden razı olsun. Rabbim, vatanımızı, milletimizi ve devletimizi her türlü kötülüklerden korusun” dileklerinde bulundu. Haber Merkezi