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Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İstiklal İlkokulu’nda akademisyenler okuldaki öğrenciler ve öğretmenler ile buluştu.

Okul Müdürü Esra Buket Ercan Tunay’ın davetini kırmayan akademisyenler öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

“Ulukavak Bilim Söyleşileri” adıyla düzenlenen etkinliğe Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile Çorum Hitit Üniversitesi’nden Doçent Dr. Serhat Fevzi Özeren, Doçent Dr. Sevil Özkınalı, Doçent Dr. M. Tolga Çırak, Doçent Dr. Ayşegül Şarbak, Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay, Dr. Öğretim Üyesi Fikri Özdemir, Öğretim Görevlisi Dr. Büşra Moran Bozer, Öğretim Görevlisi Ömer Kayır ve Araştırma Görevlisi Leyla Erat Ocak ile Yüksek Lisans Öğrencisi Batuhan Dönmez ve Tıp Fakültesi öğrencilerinden Zeynep Oral, Sena Çamur, Halil Aktuğ ve Esra Karakoç katıldı.

Öğrencilerle sınıflarında yapılan söyleşilerde "Çorum'dan da Aziz Sancar çıkabilir, Ben de Yaparım, Moleküllerin Dünyasına Yolculuk, Mini Bilim Söyleşileri" gibi ana başlıklar üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Böylece farklı disiplinlere yönelik bilim okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı gibi geniş yelpazeden temalara değinilerek çocuklarda farkındalık oluşturuldu.

Öğrenciler, antropoliji ile ilgili gerçek fosil örneklerini, anatomiyle ilgili kalp, beyin gibi organların modellerini, kimya ile ilgili temel düzeyde deney etkinliklerini ve bir çok farklı konuyu uzmanlardan dinleme fırsatı buldu.

Öğrencilerin ardından öğretmenlere yönelik "Proje Döngüsü Yönetimi" semineri düzenlendi. Söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı çalışmaların önemine değinerek teknik bilgiler paylaştı. Mesleki etkinlikler bakımından da öğrencilere yönelik yapılabilecek çalışmaların ne denli etkili olduğunu değişik yönleriyle ortaya koyan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, uzun süredir yürüttüğü çalışmalardan da bahsederek öğretmenlerden gelen sorulara cevap verdi.

Akademisyenlerin büyük keyif aldıklarını ifade ettikleri etkinliğin çok faydalı olduğu, çocuklar için de merak uyandırıcı ve bilgilendirici olduğu belirtildi. Çorum İstiklal İlkokulu Müdürü Esra Buket Ercan Tunay, “Öğretmen arkadaşlarım ve benim için çok güzel bir etkinlik oldu. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok memnun kaldılar. Olumlu tepkiler aldık. Öğrencilerimiz için asla unutulamayacak bir anı oldu. Ziyaretleriyle verdikleri katkılardan dolayı akademisyenlere teşekkür ederim” dedi.