“Çocuk Şenliği” etkinliği kapsamında çocuklar için farklı aktiviteler ve gösteriler düzenlendi.

Etkinlik alanında gösteriler dışında çocuklar için palyaço gösterileri ve farklı aktiviteler düzenlendi.

Osmanlı macunu, sosis balon ve etkinlikler, geleneksel çocuk oyunları, Hacivat ve Karagöz, canlı tiyatro oyunu, yüz boyama, animatörler ve yarışmalar gibi farklı etkinliklere çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelerek coşkuya ortak oldu.

Etkinlik sonrasında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ekinci, “Ah bir çocuk olsam. Bugün biz büyükler böyle hissettik. Çocuk şenliğinde nasıl eğlenilir çocuklarımız gösterdi. Bize de onların mutluluğunu izlemek kaldı. Çocuklar size söz; sizin için çok çalışacağız” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan