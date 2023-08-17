Yozgat’ta yapımı devam eden 24 okul birisi olan Merkez Mutafoğlu Mahallesinde 16 derslikli Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu inşaatı hızla devam ediyor.

Okulun tamamlanması ile birlikte mahallede okul öncesi öğrenciler ile ortaokul öğrencilere hizmet vereceğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Çocuklarımızın eğitim ortamlarının daha da iyileştirilmesi ve modernize edilmesine yönelik yapılan tüm yatırımların ilimize kazandırılmasında emek veren ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Her şeyin en güzeline layık olan çocuklarımıza sağlık, esenlik ve baht açıklığı diliyorum”dedi. Alpaslan Demir