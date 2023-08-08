Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Kültürel Miras Eğitiminde çocuklar, keyifli vakit geçirip yeni bilgiler öğrendiler.

Kültürel Miras Eğitimi, geçmişinin ve değerlerinin kıymetini bilen nesiller yetiştirmek için gerçekleştirildiği söylendi.

Çadır Höyük kazı alanında çocuklara Kültürel Miras Eğitimi kapsamında kazı çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Çeşitli ikramların da olduğu eğitim sonucunda çocukların hepsinin birer Dünya Mirası Koruyucusu oldukları aktarıldı.

Konu ile alakalı Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, açıklamada bulundu.

Başkan Ekinci açıklamasında, “Geçmişinin ve değerlerinin kıymetini bilen nesiller yetiştiriyoruz. Çadır Höyük kazı alanında düzenlediğimiz Kültürel Miras Eğitimi ile hepsi birer Dünya Mirası Koruyucusu oldular. Sizinle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan