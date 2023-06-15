Düzenlenen tiyatro gösterisi ile çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sonuna gelinmesi nedeniyle çocuklara yönelik tiyatro gösterisi yapıldığını aktardı.

Yapılan gösteri sonrasında açıklama yapan Başkan Akın, “Belediyemizin Konferans Salonunda çocuklarımıza yönelik sahnelenen tiyatro eserini çocuklarımız büyük ilgi ile izlediler. Yıl sonu etkinlikleri kapsamında tertiplenen bu güzel sanat faaliyetinde çocuklarımızın sevincine ve coşkusuna ortak olduk” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan