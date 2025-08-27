Ticaret Bakanlığı, yaralanma riski taşıdığı tespit edilen çocuk şortlarının güvenlik gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı gönderide, Nos Studio Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen bir çocuk giyim ürününün güvenlik standartlarına aykırı bulunduğu duyuruldu. Söz konusu ürün, toplatma kapsamına alındı.

Yaralanma Riski Bulunuyor

Denetimlerin ardından, “Collection Çocuk Deniz Şortu” adlı ürünün büzme iplerinin uygunsuz şekilde tutturulduğu öğrenildi. Bu durumun çocuklarda yaralanma riski oluşturabileceği duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı, yapılan incelemenin ardından ürün için “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı aldı. Kararın, TS EN 14682 standardına aykırılıktan kaynaklandığı belirtildi.

Alınan toplatma kararı 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bakanlık, ürünlerin piyasadan çekilmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı.