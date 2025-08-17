Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.

Fahiş aidatlara karşı denetim başlıyor! Bakanlık el koydu
Fahiş aidatlara karşı denetim başlıyor! Bakanlık el koydu
İçeriği Görüntüle

Ticaret Bakanlığı Denetiö (3)

Bakanlık Denetimde

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Denetiö (1)

Ürün Toplanıyor

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Alya markasına ait bir çocuk giyim ürününün kullanıma ilişkin güvensizlik tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi