Sabahları beraber kahvaltı yaparak okul sürecinden önce bir rutin oluşturulması çocukların kendileri rahat hissetmelerini sağlayabilir” dedi.

2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılı, Yozgat’ta da 4 Eylül’de ilkokul 1’inci sınıflar için uyum eğitimleri ile başlayacak. Okulların açılmasıyla beraber öğrencileri ve ebeveynleri de yeni bir dönem bekliyor olacak. Okula ilk defa gidecek çocuklar hem heyecanlı hem de kaygılı olabiliyor. Bu heyecanın yeni nesil ebeveynleri için de geçerli olduğunu söyleyen Medicana Sağlık Grubu Doktoru Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, özellikle çocuğu okula yeni başlayacak olan ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.



“ÇOCUKLARDA SIKLIKLA ‘AYRILMA KAYGISI’ GÖRÜLEBİLİR”

Psikolog Elmas Merve Malas, çocukların her ortama uyum sağlama konusunda iyi olsalar bile okula uyum sağlama konusunda zorlanabileceklerini söyleyerek, “Tüm ilginin üzerinde olduğu güvenli olan ev ortamından kalabalık bir akran ortamı ile karşılaşmak hiç kolay olmayacak şüphesiz. Ancak okul, çocukların yeni sosyal beceriler kazanmaları açısından büyük bir önem taşıyor. Bağımsız ve özgür oldukları ev ortamından, kuralların ve düzenin olduğu okul ortamına ayak uydurmakta zorlanabilirler. Ancak bu durum sorumluluk alabilme becerilerinin gelişmesi açısından önemli. Bu yeni sürece alışana kadar bazı krizler ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklarda sıklıkla ‘ayrılma kaygısı’ görülebilir” dedi.

“DAHA NET SINIRLAR UYGULANMALIDIR”

İlk defa okul ile tanışacak olan çocukların ebeveynleri tarafından okul hakkında, okulun açılışı, düzeni ve işleyişi gibi konularda kısa bir bilgilendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Psikolog Malas, “Okul kıyafeti, kitap, defter ve oda düzeniyle ilgili hazırlıkları aileler çocuklarıyla birlikte yapabilirler. Yaz tatilinin bitmesiyle okula adaptasyonu kolaylaştırmak için evde bazı kurallar belirlenebilir. Okul başlamadan uyku düzeni yavaş yavaş okula göre ayarlanmalı. Sabahları beraber kahvaltı yaparak okul sürecinden önce bir rutin oluşturulması çocukların kendileri rahat hissetmelerini sağlayabilir. Dijital aletlerin kullanımlarıyla ilgili daha net sınırlar uygulanmalıdır. Çocuğu okula alıştırma sürecinden önce dijital aletlerin kısıtlanması, okula uyum sürecini de hızlandırabilir. Örneğin evde kitap okuma saatleri düzenlenebilir. Çocuğunuz ile birlikte aktiviteler yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Evdeki yeni düzen ve kurallar konusunda 2 ebeveynin de tutarlı olması gerektiğinin altını çizen Malas, “Kurallar hakkında net ve istikrarlı olunmalıdır. Hem annenin hem de babanın aynı tarafta olması çocuğun aklını karıştırmadan kuralların netliğinin anlaşılmasını sağlar. Tüm bu kuralları uygularken zorunluluk olması için değil sorumluluk bilincinin oluşması hedeflenmelidir” ifadelerini kullandı.

“KAYGILARINI DİLE GETİRMEYİN”

Çocuklar okula alışana kadar ailelerin sabırlı olmasının öneminden de bahseden Medicana Konya Hastanesi Dr. Psikolog Elmas Merve Malas, “Çocukların okul ile ilgili kaygılarını dile getirmelerine izin verilmesi ve normalleştirilmesi gerekir. Çocukların duyguları konusunda gizliliğe dikkat edilmesi gerekir. Öğretmeninin ve arkadaşlarının yanında kaygılarını dile getirmeyin. Diğer çocuklarla kıyaslama yapmak çok yanlış olacaktır. ‘Diğer çocuklar ağlamıyor’ gibi kıyaslayıcı ifadelerden uzak durulması gerekir. Eğer çocuğunuz adaptasyon sürecinde zorlanıyor, sürekli ağlıyor, okulda, derste ve arkadaşlarına karşı hırçınlık gösteriyor ya da tam tersi aşırı çekingen davranma, alt ıslatma, dışkı kaçırma, tırnak yeme, yemek, uyku problemleri, derse odaklanamama, aşırı hareketlilik gibi sorunlar yaşıyorsa bir uzmandan destek alınmalıdır” diye konuştu. İHA