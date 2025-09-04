Bir şahıs iddiaya göre çocuk yüzünden çıkan kavgada komşusunu bıçakladı.

Komşusunu Bıçakladı (4)

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Samancı Sokak’ta meydana gele olayda; T.V.’nin çocuğunun kendisini rahatsız ettiğini iddia eden O.T. komşusu ile tartışmaya başladı.

Komşusunu Bıçakladı (3)

Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüşürken, T.V. karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından T.V.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Fabrikada büyük yangın: Çalışmalar devam ediyor!
Fabrikada büyük yangın: Çalışmalar devam ediyor!
İçeriği Görüntüle

Komşusunu bıçakla yaralayan O.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA