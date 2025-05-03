Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak ve kalıcı anılar biriktirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen şenlikte, ilçe genelinden çok sayıda öğrenci kıyasıya mücadele etti.

Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi

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Etkinlik boyunca mendil kapmaca, sek sek, yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunlar oynanırken, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlandı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen törende konuşan yetkililer, “Bugün ödül alsın ya da almasın tüm çocuklarımız bizim gözümüzde birer kazanandır. Cesaretleri, enerjileri ve güzel yürekleriyle hepsini gönülden tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi2

Program, dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Muhabir: Alpaslan Demir