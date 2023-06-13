Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında çocuk işliği ile etkin mücadele verdiklerini söyledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “İl Müdürlüğü olarak 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında Yozgat’ın Aydıncık, Sarıkaya Şefaatli, Yerköy ilçeleri ile Merkeze bağlı Dayılı Köyünde bulunan yerleşim yerlerine mevsimlik tarımda çalışan çocukların çalışmalarının önlenmesi amacıyla ziyaretlerde bulunulduğunu belirtti. Yıldız, bu kapsamda İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek danışmanlarının aileler ile bir araya gelerek Çocuk işçiliği ile mücadele hakkında bilgi verildiğini sözlerine eklerken, ‘değerli vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerle Çocuk işçiliği ile etkin mücadele edilecektir’ dedi. Alpaslan Demir