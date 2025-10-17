Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kalan çocuklar, Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni ziyaret ederek üniversite yaşamını yakından tanıdı.

Fakülteyi tanıtıcı etkinlik kapsamında akademisyenler tarafından bilgilendirilen çocuklar, sınıfları, laboratuvarları ve kütüphaneyi gezerek üniversite ortamı hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında çocuklara, öğretim elemanları tarafından üniversite eğitiminin önemi, bölümler ve akademik yaşamla ilgili açıklamalar yapıldı.

Biyoloji laboratuvarını da inceleyen çocuklar, burada yapılan deneyleri ilgiyle izledi. Ayrıca amfilerde ders ortamını gözlemleyerek kampüs atmosferini deneyimleme fırsatı buldular.

Etkinliğin, çocukların akademik motivasyonlarını artırmak ve geleceğe yönelik hedeflerini şekillendirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini, çocukların sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.