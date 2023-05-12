Oyun odasıyla çocukların hastane içinde yaşadığı özgüven eksikliği ve kaygıları yenmeleri amaçlanarak yapılacak etkinliklerle de sanatsal yönleri ön plana çıkarılacak.

Çocukların fiziksel ve psikolojik gereksinimler dikkate alınarak estetik bir şekilde hazırlanan Çocuk Etkinlik Odası’nın açılışını Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, çocuklar için bir ev ortamı konforu sağlayacak olan oyun odasının tetkik sonuçları bekleyen çocuklarla sohbet etti.

Çocuk Etkinlik Odası açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında hazırlanan Çocuk Etkinlik Odası’nın çocuğun hastane ve sağlık çalışanları arasında önemli bir köprü olacağının altını çizdi.

Hastane fobisi olan, hastanede kendisini ifade etmekte güçlük yaşayan çocukların kaygı düzeyinin azalmasına ve psikolojik açıdan rahatlamalarına imkân tanıyacağının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ilerleyen zamanlarda Çocuk Etkinlik Odası’nda düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle çocukların sanatsal yönlerinin de ön plana çıkarılacağını sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, böyle anlamlı bir hizmeti faaliyete geçiren hastane yönetimi başta olmak üzere Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında destek veren Hastane Başhekimi Prof. Dr. Atilla Şenaylı, Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Ulusoy, Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Andıran Şenaylı, Dr. Öğretim Üyesi Onur Batmaz, ve Öğretim Gör. Ahmet Kılıç’a teşekkür etti. Haber Merkezi