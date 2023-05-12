İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında öğrencilerin duygusal gelişimi ve sosyalleşmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu bahçesi güzelleştirme çalışmasına İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından hız verildi.

Çocuğun en önemli işinin oyun olduğunun altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, bir öğrenci için okul bahçesinin her şey olduğunu belirtti.

Duygusal gelişim ve sosyalleşmek okul bahçesinde olduğuna değinen Aksoy, “Bu nedenle okul bahçelerinin düzenli ve güzel olması da çok önemlidir. Bu doğrultuda Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu bahçesi güzelleştirme çalışmasına hız verdik.Okul ziyaretimizde sevgili çocuklarımızın kahvaltısına da eşlik ettik.

Sevgili öğrencilerimize daha şirin oyun yerleri kazandırmak için çaba gösteren okul idaremize ve çalışmalarımıza teşekkür ederim.Dünya çocukların gülüşü ile güzelleşecek” dedi. Haber Merkezi