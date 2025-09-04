Adana'nın Aladağ ilçesinin kırsal bölgesinde 30 Ağustos günü gerçekleşen olayda, iddiaya göre, H.M., 17 yaşındaki Barış Şahin ile birlikte avlanmaya çıktı.
H.M., hareket eden arkadaşını domuz zannederek tüfeğiyle ateş açtı.
Hayatını Yitirdi
Saçmaların isabet ettiği çocuk yere yığıldı. Arkadaşları tarafından otomobille hastaneye kaldırılan Barış Şahin, ertesi gün hayatını kaybetti.
Jandarma tarafından gözaltına alınan H.M., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelinin adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA